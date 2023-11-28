«Т Плюс» провела карьерный марафон для учащихся СамГТУ в Сызрани

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Специалисты «Т Плюс» презентовали открытые вакансии на Дне открытых дверей Сызранского филиала Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Стенд энергокомпании на мероприятии «Карьерный марафон» посетили порядка 120 учащихся 11 классов и выпускников Сызранского политехнического колледжа.

Энергетики «Т Плюс» рассказали о деятельности компании, специфике профессий, карьерных перспективах, социальных программах, провели викторину. В частности, ребята узнали о совместном с СамГТУ проекте «Энергия будущего». Его целью является обеспечение студентов профильных факультетов ВУЗа престижной и стабильной работой после окончания обучения. В помощь ребятам организуются адаптационные и развивающие мероприятия (конференции, семинары, консультации, экскурсии), выплачивается стипендия, а также предоставляется возможность пройти оплачиваемую производственную практику на действующих энергетических объектах «Т Плюс» в регионе.

«У студентов СамГТУ сегодня есть отличная возможность уже в период обучения близко познакомиться с местом будущего трудоустройства, пройти практику и даже совмещать учебу и работу на предприятии. Мы всегда заинтересованы в грамотных работниках, и готовы оказать им помощь получении опыта сегодня и востребованной профессии в будущем», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала «Т Плюс» Галина Никонова.