Я нашел ошибку
Главные новости:
Юныe спасатели соревновались в Тольятти
Юныe спасатели соревновались в Тольятти
Фехтовальщицы из Самарской области отличились в Туле
Фехтовальщицы из Самарской области отличились в Туле
В Самаре водитель маршрутки напал на пенсионера
В Самаре водитель маршрутки напал на пенсионера
В Самаре расселят аварийные дома на Куйбышева и Ленинской
В Самаре расселят аварийные дома на Куйбышева и Ленинской
Самарский пенсионер отдал мошенникам 100 тысяч рублей
Самарский пенсионер отдал мошенникам 100 тысяч рублей
«Т Плюс» проведет ремонт тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ
«Т Плюс» проведет ремонт тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ
В Год Семьи Российская студенческая весна объединила волонтерскую династию из Самары
В Год Семьи Российская студенческая весна объединила волонтерскую династию из Самары
В Самарской области задержали саратовских наркодилеров
В Самарской области задержали саратовских наркодилеров
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.25
0.06
EUR 97.88
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на встречу с поэтами Юрием Астанковым и Дмитрием Ревякиным
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» проведет ремонт тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ

24 мая 2024 13:00
56
«Т Плюс» проведет ремонт тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ

Специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ. В связи с этим с 27 мая по 3 июня будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей и организаций Центрального района, а также 14А и 17А кварталов Автозаводского района города.

 

Также энергетики отремонтируют теплосетевые коммуникации от котельной №3 и №14. По этой причине в течение дня 29 мая будет приостановлено горячее водоснабжение санатория «Лесной», а 30 мая – мкр. Портовый.

 

В ходе ремонта тепловые сети будут проверены повышенным давлением воды. В этой связи энергетики напоминают жителям города о необходимости соблюдения простых правил безопасности вблизи энергообъектов:

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

 

Подача горячего водоснабжения потребителям будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Тольяттинских тепловых сетей по телефонам: (8482) 71-92-52 и (8482) 28-33-22. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом «Тепловая справочная служба» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме!

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Т Плюс» организует интерактивную площадку «Яркая Самара» на Дне прессы
24 мая 2024, 12:24
«Т Плюс» организует интерактивную площадку «Яркая Самара» на Дне прессы
На энергетической площадке «Т Плюс» все желающие смогут принять участие в увлекательной энергетической викторине. ЖКХ
86
В рамках данной акции представители руководства энергокомпании лично консультируют клиентов по самым значимым вопросам.
23 мая 2024, 16:52
«ЭнергосбыТ Плюс» провел традиционный День клиента
В рамках данной акции представители руководства энергокомпании лично консультируют клиентов по самым значимым вопросам. ЖКХ
309
«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети Самарской ТЭЦ
23 мая 2024, 09:18
«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети Самарской ТЭЦ
Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно... ЖКХ
445

В центре внимания
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня славянской письменности и культуры
24 мая 2024  11:32
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня славянской письменности и культуры
120
Наталья Катина провела встречу с Послом Республики Казахстан в России Дауреном Абаевым
24 мая 2024  11:19
Наталья Катина провела встречу с Послом Республики Казахстан в России Дауреном Абаевым
115
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
23 мая 2024  13:25
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
494
в Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
23 мая 2024  10:29
В Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
347
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
22 мая 2024  12:50
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
1239
Весь список