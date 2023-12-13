«Т Плюс» приняла участие в Дне открытых дверей СамГТУ

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Специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» рассказали абитуриентам Самарского государственного технического университета о программах поддержки учащихся со стороны энергокомпании. Встреча с будущими энергетиками прошла в рамках Дня открытых дверей СамГТУ.

На данный момент в рамках сотрудничества «Т Плюс» и СамГТУ реализуется целый ряд образовательных проектов: «Школа молодого энергетика» (цикл профильных лекций для старшеклассников), «Моя первая зарплата с Т Плюс» (летняя практика для школьников), «Энергия будущего» (программа поддержки абитуриентов с последующим трудоустройством на предприятии). Представители энергокомпании ответили на все интересующие вопросы о работе на электростанции, перспективах карьерного роста, молодежном сообществе и новых тенденциях «большой энергетики».

«На сегодняшний день энергокомпания является одним из крупнейших работодателей региона. Ежегодно на наши предприятия приходят работать несколько десятков выпускников учебных заведений региона. В рамках прошедшего Дня открытых дверей около 40 старшеклассников заинтересовались предложениями энергокомпании и получили подробную консультацию специалистов», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.