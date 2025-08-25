Я нашел ошибку
Ночью и утром 26 августа в Самарской области сохранятся грозы, шквалистый ветер
Во время спуска произошел обрыв каната, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты, получив повреждения, несовместимые с жизнью.
В Кинеле 37-летние мужчина и женщина погибли при спуске на зиплайне
Стенд, посвящённый 125-летию старейшей в Поволжье электростанции посетили более 5 тысяч гостей арт-фестиваля «ВолгаФест-2025».  
«Т Плюс» приняла участие в арт-фестивале «ВолгаФест-2025»
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью и утром 26 августа местами в Самарской области ожидается туман
Юбилейный, десятый по счету, молодежный форум стал уникальной площадкой для укрепления дружбы и взаимопонимания молодежи двух стран.
Студенты Самарской области организовали выставку о родном крае на X Российско-Китайском молодежном форуме в формате «Волга-Янцзы»
Каждый день фестиваля – новые бренды, которые производят одежду и аксессуары, украшения, товары для дома, натуральную косметику, сувенирную продукцию и многое другое.
Около 50 самарских брендов представили свою продукцию на ярмарке «Мой бизнес» в рамках «ВолгаФеста»
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
«Т Плюс» приняла участие в арт-фестивале «ВолгаФест-2025»

25 августа 2025 18:11
108
Стенд, посвящённый 125-летию старейшей в Поволжье электростанции посетили более 5 тысяч гостей арт-фестиваля «ВолгаФест-2025».  

Энергетики «Т Плюс» рассказали жителям областной столицы об истории Самарской ГРЭС. Стенд, посвящённый 125-летию старейшей в Поволжье электростанции посетили более 5 тысяч гостей арт-фестиваля «ВолгаФест-2025».  

Лекцию о прошлом и настоящем Самарской ГРЭС провёл её технический директор-главный инженер Виктор Яшин. Участники фестиваля узнали о том, на какой улице областной столицы впервые заработали электрические фонари, запитанные от городской электростанции, какую часть территории Ставрополя на Волге пришлось затопить после строительства Жигулёвской гидроэлектростанции, куда был вывезен редкий агрегат из Германии, привезённый на ГРЭС в 1931 году, почему на территории станции есть фонтан, что для коллектива предприятия значат часы из кабинета Владимира Ленина, размещённые на щите управления станции. 

«История ГРЭС на протяжении последних 125 лет неразрывно связана с историей самой Самары. Участие в подобных мероприятиях даёт возможность жителям нашего города узнать о важных и судьбоносных этапах развития энергосистемы и становления областной столицы», — поделился технический директор-главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

На юбилейном ВолгаФест-2025 горожане также смогли изготовить сувениры и памятные открытки с видами Самарской ГРЭС, принять участие в книжном клубе и оказать помощь приюту бездомных животных «Участие». 

 

Фото:   пресс-служба «Т Плюс»

 

