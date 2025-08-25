«Т Плюс» приняла участие в арт-фестивале «ВолгаФест-2025»

108

Энергетики «Т Плюс» рассказали жителям областной столицы об истории Самарской ГРЭС. Стенд, посвящённый 125-летию старейшей в Поволжье электростанции посетили более 5 тысяч гостей арт-фестиваля «ВолгаФест-2025».

Лекцию о прошлом и настоящем Самарской ГРЭС провёл её технический директор-главный инженер Виктор Яшин. Участники фестиваля узнали о том, на какой улице областной столицы впервые заработали электрические фонари, запитанные от городской электростанции, какую часть территории Ставрополя на Волге пришлось затопить после строительства Жигулёвской гидроэлектростанции, куда был вывезен редкий агрегат из Германии, привезённый на ГРЭС в 1931 году, почему на территории станции есть фонтан, что для коллектива предприятия значат часы из кабинета Владимира Ленина, размещённые на щите управления станции.

«История ГРЭС на протяжении последних 125 лет неразрывно связана с историей самой Самары. Участие в подобных мероприятиях даёт возможность жителям нашего города узнать о важных и судьбоносных этапах развития энергосистемы и становления областной столицы», — поделился технический директор-главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

На юбилейном ВолгаФест-2025 горожане также смогли изготовить сувениры и памятные открытки с видами Самарской ГРЭС, принять участие в книжном клубе и оказать помощь приюту бездомных животных «Участие».

Фото: пресс-служба «Т Плюс»