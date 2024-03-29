«Т Плюс» примет участие в Дне открытых дверей СамГТУ

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В воскресенье, 31 марта, ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» примут участие в Дне открытых дверей Самарского государственного технического университета. Мероприятие пройдет в формате ярмарки трудоустройства.

Энергетики расскажут учащимся университета и старшеклассникам о востребованных вакансиях на электростанциях, предприятиях тепловых сетей и в сбытовых подразделениях. Желающие смогут выбрать понравившиеся вакансии и оставить свои анкетные данные. Впоследствии все резюме от соискателей будут отработаны специалистами управления персоналом энергокомпании.

Ознакомиться с вакансиями Самарского филиала «Т Плюс» можно на официальном сайте компании www.tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс), 279-66-07 (ЭнергосбыТ Плюс).

Фото: freepik.com