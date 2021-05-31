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«Т Плюс» приглашает самарцев в День защиты детей на веселый семейный праздник

31 мая 2021 15:56
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По традиции мероприятие пройдет в парке имени Юрия Гагарина, где будут организованы свыше десятка различных площадок по интересам.

Энергетики «Т Плюс» приглашают самарцев завтра, 1 июня, на веселый семейный праздник, посвященный Дню защиты детей и началу летних каникул. По традиции мероприятие пройдет в парке имени Юрия Гагарина, где будут организованы свыше десятка различных площадок по интересам.

На празднике ребят встретит сказочный герой Теплослав, вместе с которым можно будет совершить целое путешествие в подземный город Энергоград. Веселый и общительный Теплослав расскажет гостям, можно ли делать селфи рядом с фонтанами, которые появились во время гидравлических испытаний теплотрасс? Чем рискуют водители, проезжающие по парящим лужам? И что делать, если вы обнаружили открытый люк на тротуаре? Гостей площадки «Т Плюс» ожидает масса новых впечатлений и памятные подарки от энергетиков.

Также мальчишек и девчонок ждут увлекательные мастер-классы, вкусные дегустации, конкурсы и викторины, зажигательные выступления вокальных и танцевальных коллективов, шоу мыльных пузырей и еще много сюрпризов и подарков. Конечно же, не обойдется и без самого популярного детского продукта - вкуснейшего мороженого!

Начало праздника в 12:00 на главной сцене (со стороны Московского шоссе).

Приходите, будет интересно!

 

Фото:   tplusgroup.ru

 

Теги: веселый семейный праздник Т ПЛЮС

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