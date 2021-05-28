«Т Плюс» приглашает самарцев принять участие в проекте «Общее решение»

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Уже свыше тысячи жителей областной столицы отдали свой голос в копилку проекта «Общее решение», который будет реализован при поддержке компании «Т Плюс» на фестивале «ВолгаФест-2021». В рамках проекта горожанам предлагается выбрать свой любимый цвет из 20 вариантов, которые впоследствии украсят часть стены старейшей электростанции – Самарской ГРЭС.

Суть проекта – коллективное формирование городского пространства. В настоящее время на сайте проекта можно выбрать понравившийся цвет из предлагаемой палитры и проголосовать за него. Причем каждый цвет имеет свое уникальное название и ассоциируется с известными локациями родного города: «Курмышовый», «Желтая хлебка», «Вечерний Струковский» и «Поздний закатный», «Весенний Проран», «Заволжский рассветный» и прочие.

По состоянию на 28 мая, в голосовании уже приняли участие 1052 человека. Наиболее активны жители Октябрьского (174 голоса) и Промышленного районов (124 голоса) города. В тройку самых популярных цветов пока входят «Рыбная лазурь», «Пляжный» и «Ночной волжский». При этом голосование продолжается: отдать свой голос за любимый цвет можно будет вплоть до 7 июня 2021 года.

Активная фаза проекта пройдет в рамках фестиваля «ВолгаФест-2021» с 12 по 20 июня. Каждый желающий может вступить в ряды волонтеров и принять участие в покраске стены электростанции.

Фото: artreshenie.ru