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«Т Плюс» презентовала книгу сказок читателям Самарской областной детской библиотеки

19 марта 2024 18:55
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На сегодняшний день часть тиража книги уже пополнила библиотечные фонды Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

ПАО «Т Плюс» передало Самарской областной детской библиотеке экземпляры уникального издания «Теплые сказки». На сегодняшний день часть тиража книги уже пополнила библиотечные фонды Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

Гостями мероприятия стали учащиеся 2 класса самарской школы-интерната №4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Погрузиться в мир сказок им помогли фольклорные коллективы региона: представители областного татарского общества «Туган тел», сотрудники этнического музея чувашской культуры Сергиевского района и члены казахской семьи Султановых. Сказки из книги были прочитаны на чувашском, татарском и казахском языках. В свою очередь, ансамбль «Аленький цветочек» представил зрителям вокально-театральную интерпретацию русской сказки «Горшечник-мудрец».

«Этот проект очень важен с точки зрения знакомства детей с бытом и традициями многонациональной страны. Причем каждую из сказок можно послушать на языке носителя другой культуры. Уверена, эта книга будет интересна как детям, так и взрослым», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Напомним, что «Теплые сказки» - социокультурный проект «Т Плюс», позволивший отыскать редкие и не издававшиеся прежде сказки. В итоге в книгу вошли 17 произведений коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте teplye-skazki.ru.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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