Выставочный проект рассказывает о жизни Куйбышева – от роковых сороковых до 1991 года, когда городу вернули его историческое имя.
Члены Молодежного совета и профсоюза Росреестра СО побывали на выставке «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе.
Волонтеры региона готовы к старту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
ADIEMUS – своеобразное произведение известного британского композитора исполняется на языке, придуманном автором, это сочетания звуков-фонемы, ничего не обозначающие.
Премьера в Самарской филармонии: Карл Дженкинс - «ADIEMUS» 
В этом году она пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа». 
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, где за каждым поворотом скрывается новая тайна.
«Ночь искусств»: в САТОБ пройдет концертная программа «Тысяча и одна ночь»
Специалисты сделали вертикальную планировку, выровняли территорию, на поверхность которой уложили плодородный грунт с засевом трав многолетних растений. 
Завершена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов возле Жигулевска
В завершение мероприятия всем участникам вручили книгу с автографом автора.
«Т Плюс» презентовала книгу «ЭнергоАрмия» о вкладе энергетиков страны в Великую Победу
Все применяемые вакцины содержат актуальные для эпидсезона 2025-2026 гг. штаммы вирусов гриппа.
1 млн жителей Самарской области прошли иммунизацию от гриппа
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
«Т Плюс» презентовала книгу «ЭнергоАрмия» о вкладе энергетиков страны в Великую Победу

31 октября 2025 15:46
В завершение мероприятия всем участникам вручили книгу с автографом автора.

Компания «Т Плюс» презентовала книгу «ЭнергоАрмия», изданную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в Самарском областном художественном музее и привлекло ветеранов отрасли и учащихся Строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева.

Гости презентации смогли пообщаться с автором «ЭнергоАрмии» – кандидатом психологических наук, историком самарской энергетики Владимиром Громовым. Он рассказал о становлении и развитии отрасли в Самарской области, а также сообщил интересные, ранее не известные сведения о непростой работе энергетиков в годы Великой Отечественной войны. В свою очередь, о современном состоянии региональной энергосистемы рассказал технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

В завершение мероприятия всем участникам вручили книгу с автографом автора.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс» 

