«Т Плюс» презентовала книгу «ЭнергоАрмия» о вкладе энергетиков страны в Великую Победу

Компания «Т Плюс» презентовала книгу «ЭнергоАрмия», изданную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в Самарском областном художественном музее и привлекло ветеранов отрасли и учащихся Строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева.

Гости презентации смогли пообщаться с автором «ЭнергоАрмии» – кандидатом психологических наук, историком самарской энергетики Владимиром Громовым. Он рассказал о становлении и развитии отрасли в Самарской области, а также сообщил интересные, ранее не известные сведения о непростой работе энергетиков в годы Великой Отечественной войны. В свою очередь, о современном состоянии региональной энергосистемы рассказал технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

В завершение мероприятия всем участникам вручили книгу с автографом автора.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»