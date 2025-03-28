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«Т Плюс» познакомила самарских старшеклассников с профессией энергетика

28 марта 2025 12:59
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«Т Плюс» познакомила самарских старшеклассников с профессией энергетика

«Т Плюс» совместно с Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ) провели день открытых дверей для старшеклассников на теплоэнергетическом факультете. В очередной раз мероприятие прошло в формате тест-драйва – серии испытаний, подготовленных преподавателями университета и энергетиками.

В частности, сотрудники «Т Плюс» подготовили для ребят цикл вопросов, связанных с историей Самарской ГРЭС – старейшей электростанции Поволжья, которая в этом году отметит 125-летие. Победителем квиза стал ученик 11 класса школы № 6 имени М. В. Ломоносова Александр Серебряный. Представители компании вручили ученику сертификат о целевом обучении на теплоэнергетическом факультете СамГТУ с гарантией дальнейшего трудоустройства в «Т Плюс».

«Благодаря целевому обучению молодые люди получают целый ряд преимуществ для построения будущей карьеры в отрасли. Среди них – дополнительная стипендия для отличников, участие в многочисленных обучающих программах, возможность совмещения учёбы и работы в энергетике на старших курсах. Кроме того, за каждым участником проекта закреплён наставник из числа руководителей «Т Плюс», который координирует учебный план и оказывает всестороннюю помощь и поддержку будущему специалисту», – отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала «Т Плюс» Галина Никонова.

Энергокомпания давно и плодотворно взаимодействует с профильным вузом, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. В частности, энергетики поддерживают проект «Школа молодого энергетика», где ребята знакомятся с энергетикой, возобновляемыми источниками энергии, автоматизацией и управлением в теплоэнергетике и многими другими направлениями.

 

Теги: Т ПЛЮС

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