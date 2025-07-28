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«Т Плюс» повысила надёжность работы крупных энергообъектов в Самарской области

28 июля 2025 18:14
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Специалисты «Т Плюс» завершили капитальные и средние ремонты пяти энергетических котлов и двух турбин на электростанциях Самарского региона.

Специалисты «Т Плюс» завершили капитальные и средние ремонты пяти энергетических котлов и двух турбин на электростанциях Самарского региона. Эти работы позволят повысить надёжность теплоснабжения клиентов компании предстоящей зимой.

Энергетики готовят к отопительному сезону основное и вспомогательное оборудование всех ТЭЦ, ГРЭС и котельных. Наиболее крупные и значимые работы пройдут этим летом на Самарской ТЭЦ, Привокзальной отопительной котельной, Тольяттинской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа и Сызранской ТЭЦ.

«На сегодняшний день график ремонтной кампании филиала выполняется без отклонений, а потому я уверен, что будущей зимой наши теплоисточники обеспечат качественный и надёжный режим теплоснабжения жителей региона», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

В частности, на ТЭЦ ВАЗа и Привокзальной отопительной котельной специалисты выполнят модернизацию поверхностей нагрева водогрейных котлов. Эта часть оборудования контактирует с продуктами сгорания топлива и изнашивается быстрее всего, поэтому важно своевременно производить замену вышедших из строя деталей. Кроме того, модернизация поверхностей нагрева не только повышает надёжность работы котлов, но и увеличивает их коэффициент полезного действия, снижая тем самым расход топлива при производстве тепловой энергии. 

В целом в ходе подготовки оборудования ТЭЦ, ГРЭС и котельных Самарской области энергетики отремонтируют десять крупных агрегатов на электростанциях.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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