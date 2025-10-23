Я нашел ошибку
Главные новости:
до конца 2025 года в регионе необходимо установить 1726 работающих стационарных камер контроля ПДД
До конца 2025 года в регионе необходимо установить 1726 работающих стационарных камер контроля ПДД
Проходческий щит "Самара" прошел уже 1 341 метров правого тоннеля самарской станции метро "Театральная"
Проходческий щит "Самара" прошел уже 1 341 метров правого тоннеля самарской станции метро "Театральная"
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
В ГД предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах
В ГД предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах
в Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей
В Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей
Герб Самарской области нанесут на ракету
Герб Самарской области нанесут на ракету
Маршрут автобуса № 5д в Самаре частично изменили
Маршрут автобуса №5д в Самаре частично изменили
В Самарском общежитии колледжа нашли женщину в крови
В Самарском общежитии колледжа нашли женщину в крови
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.38
EUR 94.39
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» подписала соглашение о взаимодействии с СамГТУ

23 октября 2025 20:37
178
«Т Плюс» подписала соглашение о взаимодействии с СамГТУ

Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов и ректор Самарского государственного технического университета (СамГТУ) Дмитрий Быков подписали соглашение о дальнейшем взаимодействии. Данный документ формируется ежегодно и включает в себя «дорожную карту» совместных мероприятий, направленных на подготовку квалифицированных специалистов для региональной энергетики.

«Технический университет всегда был кузницей кадров для энергокомпании. Сегодня благодаря реализации совместных проектов подготовка будущих энергетиков под запросы работодателя начинается уже со студенческой скамьи. В результате к нам на работу приходят грамотные специалисты, которым требуется минимальное время на адаптацию в коллективе», — поделился директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Многочисленные совместные инициативы доказали свою эффективность и включены в список мероприятий нового соглашения на 2026 год. В частности, у абитуриентов и студентов теплоэнергетического факультета СамГТУ сохранится возможность заключать целевые договоры с последующим гарантированным трудоустройством в «Т Плюс». На данный момент в этом проекте участвуют свыше 50 студентов Политеха, а в следующем году состоится первый выпуск ребят, заключивших такие договоры.

«Подготовка целевых кадров под те задачи, которые существуют у «Т Плюс», – это сегодня тренд. Он развивается, его поддерживают многие вузы и предприятия. Мы хотим быть полезными нашему партнеру в этом направлении. Надеюсь, наши выпускники станут одними из лучших сотрудников предприятия», — отметил ректор СамГТУ Дмитрий Быков.

Реализация новой «дорожной карты» соглашения уже началась: директор Самарского филиала «Т Плюс» провёл открытую лекцию для студентов-теплоэнергетиков.

 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«ЭнергосбыТ Плюс» призывает жителей передавать показания приборов учёта горячей воды до 25 октября
20 октября 2025, 19:30
«ЭнергосбыТ Плюс» призывает жителей передавать показания приборов учёта горячей воды до 25 октября
Также напоминаем клиентам, что своевременная поверка счётчиков — обязанность собственников. ЖКХ
494
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
16 октября 2025, 17:24
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании. ЖКХ
666
Восполнение биосферы является частью ESG-стратегии энергокомпании, предусматривающей бережное отношение к экологии.
16 октября 2025, 14:28
Энергетики «Т Плюс» выпустили более 19 тысяч мальков толстолобика в Волгу
Восполнение биосферы является частью ESG-стратегии энергокомпании, предусматривающей бережное отношение к экологии. ЖКХ
541

В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
115
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
165
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
172
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
432
в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
23 октября 2025  15:12
В Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
215
Весь список