«Т Плюс» поддержала первый областной конкурс для дошкольников «Безопасные приключения»

ПАО «Т Плюс» оказало поддержку I областному детскому конкурсу среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Безопасные приключения», посвящённому охране труда. Организатором мероприятия выступило Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Дети получили возможность проявить свои таланты в трёх номинациях – рисунок, поделка и костюм. Свои работы направили 89 ребят из 69 детских садов региона, из которых были выбраны 11 призёров и победителей.

«Особо ценно, что с раннего возраста участники конкурса осознают важность и значимость охраны труда. Воспитание ответственного отношения к своему здоровью пригодится ребятам в будущем», — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Смородинова.

В подарок от «Т Плюс» призёры детского конкурса получили тематические наборы с правилами поведения вблизи энергообъектов.