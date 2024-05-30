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«Т Плюс» оценила дипломные работы воспитанников технопарка Кванториум63

30 мая 2024 10:54
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«Т Плюс» оценила дипломные работы воспитанников технопарка Кванториум63

Эксперты «Т Плюс» приняли участие в защите проектов учащихся Кванториума 63 региона. На суд жюри было представлено 12 лучших работ воспитанников технопарка.

Ребята трудились над своими проектами в группах в течение всего учебного года. Это позволило им проявить не только свои технические знания и навыки, но и творческий подход и умение работать в команде. Публичная защита дала ребятам возможность получить обратную связь не только от преподавателей Кванториума, но и от экспертов из различных отраслей.

«Одним из плодотворных направлений в части приложения инженерной мысли является теплоэнергетика. Воспитанники технопарка имеют возможность проявить свои таланты, а мы, в свою очередь, заинтересованы в привлечении перспективных молодых людей к работе на действующих энергетических объектах», - отметил заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Калачёв.

Напомним, что в 2023 году ПАО «Т Плюс» и «Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества» (Кванториум 63 региона) подписали Соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную разработку и реализацию общеразвивающих программ, учебных и воспитательных проектов, курсов с профильной направленностью. В частности, воспитанники тольяттинского отделения посетили с экскурсией ТЭЦ ВАЗа, а самарские изобретатели познакомились с работой Лаборатории металлов и сварки, а также получили техническое задание на изготовление робота для обследования состояния тепловых сетей.

Теги: Т ПЛЮС

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