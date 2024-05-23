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«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети Самарской ТЭЦ

23 мая 2024 09:18
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«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети Самарской ТЭЦ

Специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей внутреннего контура Самарской ТЭЦ. В связи с этим с 27 по 29 мая 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в границах улиц: пр-т К.Маркса – ул.Гастелло - ул. Ново-Садовая – 5 просека – 6 просека – ул. Солнечная – ул. Ташкентская – ул. Стара Загора - ул. Алма-Атинская – ул. Черемшанская – ул. Ново-Вокзальная.

Подача горячего водоснабжения потребителям будет восстановлена после завершения ремонтных работ за исключением жителей и организаций, получающих услугу от II-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ: пр.Кирова - ул.Физкультурная - ул.Металлистов – ул.22 Партсъезда - ул.Свободы - ул.Победы - ул.Металлистов - ул.Металлургов - ул.Каховская - ул.Нагорная - ул.Черемшанская – пр.Юных Пионеров - Заводское ш. - ул.Товарная - ул.Юбилейная - ул.Теннисная - ул.Промышленности. Возобновление ГВС на данном участке запланировано после 2 июня 2024 года по завершении текущего ремонта тепломагистрали.

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу «Предприятия тепловых сетей» по телефонам (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом сайте tss.tplusgroup.ru.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме!

 

 

Теги: Т ПЛЮС

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