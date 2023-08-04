«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети Самарской ГРЭС

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Специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей Самарской ГРЭС. В связи с этим с 8 по 21 августа 2023 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в границах улиц: ул. Куйбышева - ул. А.Толстого - ул. Венцека - ул. Водников - ул. Ленинградская - ул. Молодогвардейская - ул. Самарская - ул. Садовая - ул. Галактионовская - ул. Рабочая - ул. Красноармейская - ул. Чапаевская - ул. Фрунзе - ул. Бр.Коростелевых – ул. Садовая - ул. Маяковская - Волжский пр-кт - ул. Первомайская - ул. Полевая - ул. Циолковского.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. Энергетики призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам парения и просадки грунта. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме!