«Т Плюс» организует интерактивную площадку «Яркая Самара» на Дне прессы

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Самарский филиал ПАО «Т Плюс» приглашает гостей XXIX фестиваля региональной журналистики «Пресса-2024» на свою интерактивную площадку в Струковском саду. В целом на мероприятии будут представлены более двух десятков тематических площадок редакций газет, телерадиокомпаний, радиостанций и интернет-СМИ региона.

На энергетической площадке «Т Плюс» все желающие смогут принять участие в увлекательной энергетической викторине и выполнить индивидуальную роспись деревянной подставки под мобильный телефон. А сказочные герои Теплослав и Капелька дадут самарцам советы по энергосбережению и правилам безопасности вблизи энергообъектов, а также напомнят о важности бережного отношения к природе.

Площадка «Т Плюс» - «Яркая Самара» - будет работать в День прессы, 25 мая, с 11:00 до 14:00 на центральной аллее Струковского парка, напротив каменного грота.