«Т Плюс» определит лучшего специалиста по охране труда

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Соревнования профессионального мастерства «Т Плюс» - «Лучший специалист по охране труда 2023 года» начались на базе Самарского учебно-курсового комбината (учебный центр ПАО «Т Плюс»). В числе участников и претендентов на первое место - 13 работников «Т Плюс» и сотрудник «ЭнергоремонТ Плюс».

В течение двух дней конкурсантам предстоит пройти пять этапов и подтвердить высокий уровень знаний документации, навыков по организации снабжения работников средствами защиты от вредных и опасных факторов и оказанию доврачебной помощи.

«Проведение соревнований профессионального мастерства – один из методов обучения персонала. Благодаря им коллеги из разных регионов делятся опытом, проверяют свои знания и навыки, учатся новому. Лучшие специалисты, в свою очередь, получают возможность попасть в кадровый резерв и в ближайшем будущем подняться по карьерной лестнице», - отметил заместитель главного судьи - руководитель направления отдела производственного обучения ПАО «Т Плюс» Вячеслав Страхов.

Специалисты по охране труда, занявшие первое и второе места, представят «Т Плюс» на Всероссийских соревнованиях в Москве.