«Т Плюс» определит лучшего специалиста по охране труда

Я нашел ошибку
Главные новости:
Суд отказал журналисту Дмитрию Муратову в исключении из реестра иноагентов
В регионе на всех этапах совершенствуется оказание медпомощи беременным, роженицам и женщинам после родов.
В региональном Перинатальном центре обсудили вопросы  оказания акушерско-гинекологической помощи в Самарской области
Врач-педиатр региона: о правилах приема антибиотиков
Трофей побывает на самарской набережной, в музее авиации и космонавтики имени С.П. Королева Самарского университета.
23 ноября кортеж с главным призом международного турнира «Игры Будущего» прибудет в Самару
Предприятие одержало победу в конкурсе компаний Самарской области «Достояние губернии-2023» в номинации «Промышленность».
Самарское предприятие ОДК-Кузнецов стало «Достоянием губернии»
Но из него следует извлечь максимум пользы, исправить существующие недостатки.
Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что ЕГЭ не повышает качество образования в России
Рустам Ульбеков работает в должности руководителя инспекции с 2019 года, ранее возглавлял контрольно-ревизионный департамент в региональном финансовом органе.
Губернатор Дмитрий Азаров назначил Рустама Ульбекова руководителем государственной инспекции финансового контроля Самарской области
Погрузиться в политическую жизнь России 90-ых, узнать неизвестные факты из истории Конституции смогли гости пресс-центра ИД «Комсомольская правда в Самаре».
Участники конкурса, посвящённого 30-летию Конституции России, узнали подробности создания Основного закона РФ
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.5
-0.62
EUR 96.66
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
Лекторий в Музее Рязанова представит самарцам новую лекцию
В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» определит лучшего специалиста по охране труда

21 ноября 2023 15:27
319
В числе участников и претендентов на первое место - 13 работников «Т Плюс» и сотрудник «ЭнергоремонТ Плюс».

Соревнования профессионального мастерства «Т Плюс» - «Лучший специалист по охране труда 2023 года» начались на базе Самарского учебно-курсового комбината (учебный центр ПАО «Т Плюс»). В числе участников и претендентов на первое место - 13 работников «Т Плюс» и сотрудник «ЭнергоремонТ Плюс».

В течение двух дней конкурсантам предстоит пройти пять этапов и подтвердить высокий уровень знаний документации, навыков по организации снабжения работников средствами защиты от вредных и опасных факторов и оказанию доврачебной помощи.

«Проведение соревнований профессионального мастерства – один из методов обучения персонала. Благодаря им коллеги из разных регионов делятся опытом, проверяют свои знания и навыки, учатся новому. Лучшие специалисты, в свою очередь, получают возможность попасть в кадровый резерв и в ближайшем будущем подняться по карьерной лестнице», - отметил заместитель главного судьи - руководитель направления отдела производственного обучения ПАО «Т Плюс» Вячеслав Страхов.

Специалисты по охране труда, занявшие первое и второе места, представят «Т Плюс» на Всероссийских соревнованиях в Москве.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
От своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции.
20 ноября 2023, 17:18
Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» открыты каналы передачи показаний приборов учета
От своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции. ЖКХ
1653
Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» встретились с номинантами конкурса «Старший по дому – надежный партнер»
20 ноября 2023, 11:24
Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» встретились с номинантами конкурса «Старший по дому – надежный партнер»
Напомним, данный конкурс проходит с 1 сентября по 15 декабря 2023 года среди управдомов, чьи жители имеют прямые договоры с АО «ЭнергосбыТ Плюс». ЖКХ
331
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает информацию о поверке приборов учета.
17 ноября 2023, 16:14
«ЭнергосбыТ Плюс»: истекает срок поверки индивидуальных приборов учета тепла от 5 тысяч жителей региона
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает информацию о поверке приборов учета. ЖКХ
755

В центре внимания
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
252
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
394
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
321
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
20 ноября 2023  10:55
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
350
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
20 ноября 2023  10:33
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
308
Весь список