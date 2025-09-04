Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме того, один из осужденных совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.
В Самаре участники ОПГ признаны виновными в совершении нападений на местных жителей
В 2025 году в ЭкваТэк участвуют 413 компаний.
Самарские предприятия примут участие в самой значимой выставке оборудования и технологий для водной отрасли ЭкваТэк 2025
В «Т Плюс» сегодня насчитывается свыше 500 наставников. Их задача – помочь новым сотрудникам адаптироваться к работе и ускорить их профессиональный рост.
«Т Плюс» определила самых опытных наставников среди своих специалистов в Самарской области
В возрасте 91 года.
Умер знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
Региону одобрен казначейский инфраструктурный кредит на сумму почти 675 млн рублей
Около 3 тысяч жителей города Снежное получили помощь врачей.
Бригада добровольцев в составе 7 врачей Самарской области оказывают помощь жителям ДНР в Снежном
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +19, +21°С.
5 сентября в регионе местами небольшой дождь, возможна гроза, до +23°С
В ближайший час с сохранением ночью 5 сентября.
В Самарской области ожидается гроза и усиление ветра
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.85
0.26
EUR 94.25
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» определила самых опытных наставников среди своих специалистов в Самарской области

4 сентября 2025 17:57
87
В «Т Плюс» сегодня насчитывается свыше 500 наставников. Их задача – помочь новым сотрудникам адаптироваться к работе и ускорить их профессиональный рост.

Самарский филиал «Т Плюс» провёл первый корпоративный кейс-чемпионат по наставничеству. Мероприятие организовано в соответствии с программой развития наставничества до 2030 года, разработанной по поручению Президента РФ Владимира Путина. За необычными состязаниями наблюдали председатель комитета Самарской Губернской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Владимир Субботин, министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов, а также представители областных министерств энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, труда и занятости населения, образования.

«Сейчас много студентов приходят на работу в энергетику. Важно, чтобы новые сотрудники смогли быстро адаптироваться к производству и начать эффективно выполнять свои должностные обязанности. Помочь им в этом могут опытные и ответственные коллеги из числа наставников. Сегодня мы собрали лучших из них чтобы не только определить наиболее опытных, но и обменяться самыми креативными и успешными подходами в работе», — отметил главный инженер Самарского филиала «Т Плюс», председатель жюри Сергей Сабитов.

За звание лучших на первом чемпионате по наставничеству боролись 45 специалистов «Т Плюс» из Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. В шести турах им предстояло подробно разобрать тематические кейсы из практики энергетиков.

«Наставничество — важный элемент для подготовки кадров. По большому счёту, наставники — это золотой фонд любого предприятия. Их помощь для профессионального роста новых сотрудников и стабильной работы всего предприятия незаменима. Проведение этого чемпионата говорит о том, что «Т Плюс» уделяет большое внимание развитию подобных компетенций среди своих специалистов», — рассказал председатель комитета Самарской Губернской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Владимир Субботин.

Победителем стала команда «Копилка знаний», в состав которой вошли Михаил Драко и Людмила Клыпкина (сотрудники Новокуйбышевской ТЭЦ-1), Светлана Репина (Тольяттинская ТЭЦ), Андрей Щев (Сызранская ТЭЦ), Андрей Лямзин (Самарская ТЭЦ), Сергей Демичев (ТЭЦ ВАЗа) и Владимир Цветков (Предприятие тепловых сетей).

В «Т Плюс» сегодня насчитывается свыше 500 наставников. Их задача – помочь новым сотрудникам адаптироваться к работе и ускорить их профессиональный рост.

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Т Плюс» полностью проверила готовность тепловых сетей Самарского региона с помощью гидравлических испытаний.
03 сентября 2025, 14:10
Глава Самары посетил Центр мониторинга качества «Т Плюс»
«Т Плюс» полностью проверила готовность тепловых сетей Самарского региона с помощью гидравлических испытаний. ЖКХ
392
Специалисты «Т Плюс» провели урок по энергетической безопасности для посетителей Самарской областной детской библиотеки.
01 сентября 2025, 16:14
Энергетики «Т Плюс» напомнили школьникам Самары о безопасности
Специалисты «Т Плюс» провели урок по энергетической безопасности для посетителей Самарской областной детской библиотеки. ЖКХ
601
Сегодня в Самаре состоялось выездное совещание на объектах ремонтов тепловых сетей «Т Плюс». 
29 августа 2025, 17:12
Энергетики «Т Плюс» и директора самарских школ оценили благоустройство после ремонтов теплосетей
Сегодня в Самаре состоялось выездное совещание на объектах ремонтов тепловых сетей «Т Плюс».  ЖКХ
671

В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
204
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
438
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
498
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
509
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
407
Весь список