«Т Плюс» определила самых опытных наставников среди своих специалистов в Самарской области

Самарский филиал «Т Плюс» провёл первый корпоративный кейс-чемпионат по наставничеству. Мероприятие организовано в соответствии с программой развития наставничества до 2030 года, разработанной по поручению Президента РФ Владимира Путина. За необычными состязаниями наблюдали председатель комитета Самарской Губернской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Владимир Субботин, министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов, а также представители областных министерств энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, труда и занятости населения, образования.

«Сейчас много студентов приходят на работу в энергетику. Важно, чтобы новые сотрудники смогли быстро адаптироваться к производству и начать эффективно выполнять свои должностные обязанности. Помочь им в этом могут опытные и ответственные коллеги из числа наставников. Сегодня мы собрали лучших из них чтобы не только определить наиболее опытных, но и обменяться самыми креативными и успешными подходами в работе», — отметил главный инженер Самарского филиала «Т Плюс», председатель жюри Сергей Сабитов.

За звание лучших на первом чемпионате по наставничеству боролись 45 специалистов «Т Плюс» из Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. В шести турах им предстояло подробно разобрать тематические кейсы из практики энергетиков.

«Наставничество — важный элемент для подготовки кадров. По большому счёту, наставники — это золотой фонд любого предприятия. Их помощь для профессионального роста новых сотрудников и стабильной работы всего предприятия незаменима. Проведение этого чемпионата говорит о том, что «Т Плюс» уделяет большое внимание развитию подобных компетенций среди своих специалистов», — рассказал председатель комитета Самарской Губернской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Владимир Субботин.

Победителем стала команда «Копилка знаний», в состав которой вошли Михаил Драко и Людмила Клыпкина (сотрудники Новокуйбышевской ТЭЦ-1), Светлана Репина (Тольяттинская ТЭЦ), Андрей Щев (Сызранская ТЭЦ), Андрей Лямзин (Самарская ТЭЦ), Сергей Демичев (ТЭЦ ВАЗа) и Владимир Цветков (Предприятие тепловых сетей).

В «Т Плюс» сегодня насчитывается свыше 500 наставников. Их задача – помочь новым сотрудникам адаптироваться к работе и ускорить их профессиональный рост.