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«Т Плюс» напомнил маленьким самарцам о правилах безопасности вблизи энергообъектов

2 июня 2021 16:59
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Главным действующим лицом мероприятия традиционно стал сказочный герой Теплослав.

Свыше 300 маленьких самарцев посетили игровую зону компании «Т Плюс» на городском празднике, посвященном Дню защиты детей и началу летних каникул. С помощью увлекательных интерактивных конкурсов энергетики напомнили детям и их родителям об обязательных правилах безопасности вблизи энергетических объектов и поделились секретами энергосбережения.

Главным действующим лицом мероприятия традиционно стал сказочный герой Теплослав. Гости праздника смогли совершить с ним настоящее путешествие в подземный город Энергоград – узнали о том, откуда берется тепло, как оно доходит до квартир и какую опасность может представлять при нарушении простых правил безопасности. Кроме того, Теплослав приглашал всех желающих попробовать свои силы в сборке гигантских пазлов; итоговая картина знакомила горожан с полезными советами по энергосбережению в домашних условиях.

«В период летних каникул многие дети и подростки проводят много времени на улице, а потому сегодня крайне актуально напомнить ребятам правила безопасного поведения в городе. Подчас любопытство приводит их к местам проведения ремонтных работ на тепловых сетях или к открытым люкам теплокамер. Мы в игровой форме обратили внимание детей и их родителей на то, что энергообъекты – не место для игр», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

Все гости интерактивной площадки «Т Плюс» зарядились отличным настроением и получили памятные подарки от энергетиков.

 

Теги: дети правила безопасности Т ПЛЮС

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