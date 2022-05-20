«Т Плюс»: на Самарской ТЭЦ и Новокуйбышевской ТЭЦ-1 пройдут плановые ремонтные работы

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Специалисты «Т Плюс» приступают к плановому профилактическому ремонту тепломеханического оборудования Самарской ТЭЦ и Новокуйбышевской ТЭЦ-1. В связи с этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение:

- с 22 по 24 мая 2022 года для потребителей в Кировском, Промышленном, Советском районах г.о. Самара в границах улиц: Заводское шоссе – ул.Земеца – ул.Литвинова – ул.Магистральная – Ракитовское шоссе – ул.Стара-Загора – ул.Ташкентская – Московское шоссе – ул.Дальняя – ул.Ташкентская – ул.Солнечная – 6 просека – 5 просека – ул.Советской Армии – ул.Ново-Садовая – ул.Подпольщиков – ул.Гастелло – пр.К.Маркса – ул.22 Партсъезда – ул.Запорожская – ул.Промышленности – ул.Красных Коммунаров – пр.Кирова – ул.Береговая.

- с 23 по 27 мая 2022 года для потребителей Нижней зоны г.о. Новокуйбышевск.

Возобновление горячего водоснабжения будет произведено после окончания профилактического ремонта теплофикационного оборудования станций и сборки схемы ГВС потребителям совместно с коммунальными и жилищными организациями.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой региона к предстоящей зиме!