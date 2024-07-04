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«Т Плюс» и СамГТУ приглашают желающих к участию в программе «Энергия будущего»

4 июля 2024 17:35
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В рамках ее реализации студенты СамГТУ получают возможность пройти все виды производственной практики на действующих энергетических объектах «Т Плюс» в регионе.

ПАО «Т Плюс» и Самарский государственный технический университет (СамГТУ) приглашают абитуриентов профильного направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» стать участниками программы «Энергия будущего». Прием заявок осуществляется до 25 июля 2024 года.

Напомним, что совместная программа «Энергия будущего» реализуется энергетиками и ВУЗом с 2023 года. В рамках ее реализации студенты СамГТУ получают возможность пройти все виды производственной практики на действующих энергетических объектах «Т Плюс» в регионе, а также привлекаются к адаптационным и развивающим мероприятиям. Главной целью программы является обеспечение студентов теплоэнергетического факультета престижной и стабильной работой после окончания обучения.

«Данный проект привлекает все большее число абитуриентов. Если первоначально он предусматривал 6 вакантных мест, то в этом году – уже 20. В период обучения Т Плюс выплачивает дополнительную стипендию участникам проекта в размере до 10 тыс. рублей. Все выпускники «Энергии будущего» смогут гарантированно устроиться на работу в крупную федеральную компанию», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Заполни заявку на участие в программе «Энергия будущего» можно на сайте. Получить дополнительную информацию можно по телефону 89171647174.

 

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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