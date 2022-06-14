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«Т Плюс» готовит энергетиков на новом тренажёре

14 июня 2022 09:54
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«Т Плюс» готовит энергетиков на новом тренажёре

Самарский учебно-курсовой комбинат ПАО «Т Плюс» тренирует энергетиков с помощью комплекса «Альпинист-02-0». Он поможет отработать и закрепить навыки безопасной работы на высоте.

Учебный тренажёр имитирует фрагмент рабочей среды, в которой находятся сотрудники «Т Плюс» во время ремонта тепловых сетей или на ТЭЦ. С его помощью можно смоделировать различные ситуации – от спуска в тепловую камеру до подъема на дымовую трубу. Комплекс отличается мобильностью – при необходимости его можно разобрать и транспортировать. 

«Альпинист-02-0» полезен как для новичков, так и для опытных энергетиков. Он поможет получить навыки использования средств индивидуальной защиты, систем крепления и страховки, что расширяет образовательную программу в области охраны труда на производстве», – рассказал директор Самарского УКК ПАО «Т Плюс» Иван Агриков.

 

Теги: Т ПЛЮС

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