«Т Плюс» готовит энергетиков на новом тренажёре

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Самарский учебно-курсовой комбинат ПАО «Т Плюс» тренирует энергетиков с помощью комплекса «Альпинист-02-0». Он поможет отработать и закрепить навыки безопасной работы на высоте.

Учебный тренажёр имитирует фрагмент рабочей среды, в которой находятся сотрудники «Т Плюс» во время ремонта тепловых сетей или на ТЭЦ. С его помощью можно смоделировать различные ситуации – от спуска в тепловую камеру до подъема на дымовую трубу. Комплекс отличается мобильностью – при необходимости его можно разобрать и транспортировать.

«Альпинист-02-0» полезен как для новичков, так и для опытных энергетиков. Он поможет получить навыки использования средств индивидуальной защиты, систем крепления и страховки, что расширяет образовательную программу в области охраны труда на производстве», – рассказал директор Самарского УКК ПАО «Т Плюс» Иван Агриков.