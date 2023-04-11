Свыше 7,3 тысячи организаций Самарской области перешли на электронный документооборот с «ЭнергосбыТ Плюс»

138

Более 7,3 тысячи организаций - клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» перешли на электронный документооборот (ЭДО) с поставщиком тепловой энергии. ЭДО позволяет экономить время на обработку информации и снижает затраты на бумагу и печать.

«Мы отмечаем существенный рост числа подписок на данный сервис: только за 2022 год свой выбор в пользу ЭДО сделали 2245 организаций из числа наших клиентов. Это говорит об удобстве данной системы взаимодействия с энергокомпанией», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес «ЭнергосбыТ Плюс» заявку с приложением необходимых документов.