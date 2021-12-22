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Суд рассмотрит дело о хищении в Кировском районе Самары пяти крышек от канализационных колодцев

22 декабря 2021 09:46
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Суд рассмотрит дело о хищении в Кировском районе Самары пяти крышек от канализационных колодцев

В декабре 2021 года подготовлено к передаче в суд дело о хищении в Кировском районе Самары пяти чугунных крышек от канализационных колодцев. Две из них злоумышленник успел сдать в пункт приёма металлолома, а три крышки обнаружили в багажнике его машины сотрудники полиции и «РКС-Самара» в ходе совместного рейда. 

Крышки коммуникационных колодцев становятся легкой и желанной добычей, потому что их просто и быстро сбыть. В пунктах приема лома вопросов не задают и ответственности за ситуацию не несут. А ведь в открытый колодец может упасть и травмироваться любой, родственники приемщиков и похитителей – не исключение.

«РКС-Самара» делает всё возможное, чтобы предотвратить несчастные случаи. Проводит информационные акции, пишет письма в органы власти с предложением ужесточить законодательство в части наказания не только за сбыт, но и за приём лома крышек инженерных колодцев. 

Специалисты предприятия обходят все коммуникации по графику, но следить за каждой камерой круглосуточно нет возможности, так как в Самаре только водопроводных и канализационных колодцев более 70 000. На ул.Тихвинской, где весной в колодец упал ребенок, а тяжелых последствий удалось избежать только чудом, крышку  именно с этого колодца за полгода своровали еще дважды!  

Пока законодательство не изменится, пока существует безнаказанный сбыт краденого, опасность поджидает каждого жителя. Любой случай воровства должен быть доведен до суда, а наказание должно выноситься не только за кражу, но и за покушение на жизнь и нанесение тяжкого вреда здоровью.    

Теги: РКС-Самара

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