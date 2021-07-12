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Студенты кафедры водоснабжения и водоотведения изучают производственный процесс в «РКС-Самара»

12 июля 2021 11:46
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Студенты кафедры водоснабжения и водоотведения изучают производственный процесс в «РКС-Самара»

В «РКС-Самара» проходит традиционная производственная практика для студентов 2 и 3 курсов кафедры «Водоснабжение и водоотведение» АСА СамГТУ. Почти месяц будущие специалисты изучают работу ресурсоснабжающего предприятия. 

Практиканты будут работать во всех подразделениях компании: в линейных цехах студенты выполняют задания по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, планово-предупредительным работам, технической диагностике. На головных объектах: насосно-фильтровальных станциях, очистных сооружениях и других - изучают технологию очистки стоков, технологические регламенты и контроль качества на всех этапах. Каждый из студентов получил индивидуальное задание и по окончании подготовит отчёт по прохождении практики.

В этом году к группе, обучающейся по основной специальности, добавились студенты профиля «Биотехнология» кафедры «Технологии пищевых производств и биотехнологии».  Они на месте изучили работу очистных канализационных сооружений, технологию очистки стоков, сами проводили отбор проб и анализы сточных вод. 

Многие из студентов проходят производственную практику в «РКС-Самара» не первый раз и уже настроены после окончания учёбы  стать сотрудниками предприятия на  постоянной основе. 

Теги: Мероприятия практика РКС-Самара студенты

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