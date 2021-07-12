Студенты кафедры водоснабжения и водоотведения изучают производственный процесс в «РКС-Самара»

138

В «РКС-Самара» проходит традиционная производственная практика для студентов 2 и 3 курсов кафедры «Водоснабжение и водоотведение» АСА СамГТУ. Почти месяц будущие специалисты изучают работу ресурсоснабжающего предприятия.

Практиканты будут работать во всех подразделениях компании: в линейных цехах студенты выполняют задания по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, планово-предупредительным работам, технической диагностике. На головных объектах: насосно-фильтровальных станциях, очистных сооружениях и других - изучают технологию очистки стоков, технологические регламенты и контроль качества на всех этапах. Каждый из студентов получил индивидуальное задание и по окончании подготовит отчёт по прохождении практики.

В этом году к группе, обучающейся по основной специальности, добавились студенты профиля «Биотехнология» кафедры «Технологии пищевых производств и биотехнологии». Они на месте изучили работу очистных канализационных сооружений, технологию очистки стоков, сами проводили отбор проб и анализы сточных вод.

Многие из студентов проходят производственную практику в «РКС-Самара» не первый раз и уже настроены после окончания учёбы стать сотрудниками предприятия на постоянной основе.