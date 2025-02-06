Специалисты «Т Плюс» рассказали новокуйбышевским школьникам о преимуществах работы в энергетической отрасли

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Представители Самарского филиала «Т Плюс» встретились со старшеклассниками Новокуйбышевска в рамках акции «Неделя без турникетов», организованной филиалом Самарского государственного технического университета. Энергетики познакомили ребят, которым предстоит определиться с будущей профессией, со спецификой работы на энергетическом объекте и поделились информацией об актуальных программах поддержки в случае их поступления на факультеты СамГТУ.

Своим опытом работы в большой энергетике с ребятами поделился технический директор-главный инженер Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Андрей Кожин. Он окончил СамГТУ по специальности «тепловые электрические станции» в 2003 году. Начал карьеру на Самарской ТЭЦ, где прошёл путь от слесаря по обслуживанию оборудования до начальника смены электростанции. После этого Андрей Викторович занимал руководящие должности на различных предприятиях Самарского филиала «Т Плюс».

«Перед сегодняшними школьниками открыты все дороги. Те, кто выберет работу в энергетике, должны быть готовы к постоянному развитию, ответственности и эмоциональной нагрузке, эта профессия позволяет постоянно узнавать что-то новое и расти профессионально», — рассказал технический директор-главный инженер Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Андрей Кожин.

Также специалисты «Т Плюс» познакомили старшеклассников с действующими программами поддержки, одна из которых — целевое обучение, позволяющее получать дополнительную стипендию от энергетиков, если учатся на «хорошо» и «отлично», и быть уверенными в трудоустройстве после окончания университета.

Ознакомиться с вакансиями Самарского филиала «Т Плюс» можно на официальном сайте www.tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам 8 (996) 729 95 18, 8 (967) 485 57 60.

Фото: пресс-служба Самарского филиала «Т Плюс»