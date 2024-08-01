Специалисты «Т Плюс» отремонтируют участок теплосети на ул. Ленинградской в Самаре

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Специалисты «Т Плюс» отремонтируют участок тепловой сети по ул. Ленинградской. В этой связи с 1 по 11 августа будет ограничено автомобильное движение по ул. Ленинградской – на участке от ул. С.Разина до ул. М.Горького.

В рамках перекладки энергетики обновят 180 метров теплосети в двухтрубном исполнении, а также выполнят реконструкцию трех тепловых камер. Это позволит повысить качество и надежность теплоснабжения жителей Самарского района. На период работ с ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автолюбителей.

Руководство «Т Плюс» приносит извинения жителям города за причиненные неудобства и призывает с пониманием отнестись к работам по подготовке областного центра к зиме!