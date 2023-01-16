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Специалисты «РКС-Самара» за год прочистили 229 километров канализационных труб.
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Специалисты «РКС-Самара» за год прочистили 229 километров канализационных труб.

16 января 2023 14:14
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Больше 5000 раз пришлось вынимать из колодцев мусор, смытый недобросовестными жильцами в унитаз и раковину.

Если все трубы, которые прочистили сотрудники цеха канализационных сооружений, вытянуть в одну, то она дотянется от Самары примерно до Ульяновска.

Именно столько, 229 км канализационных труб прочистили за год сотрудники «РКС-Самара». Сотрудники предприятия каждый день выезжали на устранение технологических отказов на сетях: устраняли подпоры, засоры, изливы стоков, проводили плановые промывки. Больше 5000 раз пришлось вынимать из колодцев мусор, смытый недобросовестными жильцами в унитаз и раковину. Напоминаем: не надо так. Всё, что не растворяется, собирается в трубе и образует пробку.

Кроме аварийных вызовов бригады цеха канализации выезжали на профилактические работы: очистили от осадка больше 11 тысяч колодцев, провели текущий и капитальный ремонт. Больше 600 колодцев обрели новые крышки:  старые или украли охотники за металлом, или пришли в негодность. Специалисты регулярно дважды в год, как и предписано правилами, обходят коммуникации, проверяют целостность люков, в горловины устанавливают защитные устройства, предотвращающие падение.

 

Фото:   «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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