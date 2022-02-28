Специалисты «РКС-Самара» за год переложили 8,4 км водопроводных и канализационных труб бестраншейным методом

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В 2021 году специалисты «РКС-Самара» переложили 23,6 км старых коммуникаций, из них – 11 км водопроводных труб и 12,6 км канализационных. Часть из них была переложена бестраншейным способом с помощью специализированного оборудования, закупленного в рамках инвестиционной программы ресурсоснабжающего предприятия.

Этот метод позволяет избежать вскрытия асфальта и масштабных земляных работ, что экономит ресурсы и минимизирует неудобства для жителей города. Трубы протаскиваются под землёй через заводные котлованы.

В течение 2021 года 8,4 км коммуникаций в Самаре было переложено бестраншейно: 2,3 км водопроводных труб и 6,1 км канализационных. За первые два месяца 2022 года более 800 метров сетей водоснабжения и водоотведения обновлено именно бестраншейным методом. В планах «РКС-Самара» на 2022 год – увеличение именно бестраншейных перекладок до 11 км.

Фото: «РКС-Самара»