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Специалисты «РКС-Самара» за год переложили 8,4 км водопроводных и канализационных труб бестраншейным методом

28 февраля 2022 14:46
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Меньше вскрытий – больше перекладок.

В 2021 году специалисты «РКС-Самара» переложили 23,6 км старых коммуникаций, из них – 11 км водопроводных труб и 12,6 км канализационных. Часть из них была переложена бестраншейным способом с помощью специализированного оборудования, закупленного в рамках инвестиционной программы ресурсоснабжающего предприятия. 

Этот метод позволяет избежать вскрытия асфальта и масштабных земляных работ, что экономит ресурсы и минимизирует неудобства для жителей города. Трубы протаскиваются под землёй через заводные котлованы. 

В течение 2021 года 8,4 км коммуникаций в Самаре было переложено бестраншейно: 2,3 км водопроводных труб и 6,1 км канализационных. За первые два месяца 2022 года более 800 метров сетей водоснабжения и водоотведения обновлено именно бестраншейным методом. В планах «РКС-Самара» на 2022 год – увеличение именно бестраншейных перекладок до 11 км. 

 

Фото:   «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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