Специалисты "РКС-Самара" вычистили с канализационной станции 2,5 тонны мусора

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Больше 2,5 тонн мусора вычистили сотрудники «РКС-Самара» с оборудования канализационной насосной станции в Красноглинском районе за три месяца. КНС №20 отводит стоки из жилых домов и организаций микрорайона «Новая Самара». Дома и сети новые. Казалось бы, что система водоотведения без проблем будет работать несколько десятков лет. Но нет. Некоторые жители, используя канализацию как универсальную мусорку, смывают туда бытовой мусор, остатки еды и средства гигиены, забивают даже новые сети и выводят из строя оборудование.

Вся бумага, салфетки, особенно влажные из нетканой материи, ватные диски и палочки задерживаются в системе водоотведения: в трубах, колодцах, на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях. Мусор, попадая на насосное оборудование, забивает агрегаты, блокирует работу станции. Приходится останавливать насосы, разбирать и чистить их вручную. Причём делать это нужно регулярно: сотрудники предприятия дважды в день приезжают на объекты для очистки оборудования.

Всем жителям напоминаем: канализация – это сеть ВОДОотведения, она предназначена для транспортировки только сточных вод с естественными отходами жизнедеятельности человека (они растворяются). Всё остальное НЕ растворяется, НЕ транспортируется, а СОЗДАЁТ ЗАСОР. Чтобы этого не происходило, пожалуйста, не используйте унитаз и раковину как мусорную корзину. Пользуйтесь канализацией правильно.