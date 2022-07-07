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Специалисты "РКС-Самара" предложили больше 800 идей, как улучшить работу предприятия

7 июля 2022 11:56
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Специалисты "РКС-Самара" предложили больше 800 идей, как улучшить работу предприятия

За первую половину 2022 года сотрудники «РКС-Самара» предложили 876 идей, как улучшить работу предприятия. Самыми активными в первом полугодии стали сбытовое подразделение, отдел бюджетирования и тарифообразования, группа ГИС и гидравлики, метрологи и технологи во главе с ИХБЛСВ, центральная диспетчерская служба, автотранспортный и ремонтно-механический цеха и все подразделения производственно-технического управления. По программе «Бережливое производство» каждый специалист, имея опыт в своей области, старается улучшить работу для себя и своих коллег: будь то документооборот, расчёты с абонентами, технические работы.

Опыт прошлого года, когда каждый(!) сотрудник внёс своё предложение, оказался успешным. Из 2448 заявок в работу запустили почти 500. И выгода от этого достигла почти 2 млн рублей. А самое главное, что многие вошли во вкус и теперь не просто приходят на работу, но и подходят к своим обязанностям творчески, придумывая всё новые улучшения, создают что-то новое и полезное, чтобы сберечь не только деньги, материалы, ресурсы, но и время. В этом году план предприятия остаётся неизменным: «От каждого - по рацпредложению». 

 

Теги: РКС-Самара

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