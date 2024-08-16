Специалисты "РКС-Самара" помогли потушить горевший автомобиль

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Если использование огнетушителя кажется вам очень простым, то скорее всего, вы наблюдали за ним со стороны. Это нужно действительно уметь. В «РКС-Самара» уделяют пожарной безопасности много внимания, вместе с теоретическими знаниями дают и практические, отрабатывая на полигоне навыки обращения с пожарным рукавом и огнетушителем. И всё не зря - не так давно произошёл случай, когда пришлось применить знания на практике.

На базе автотранспортного цеха «РКС-Самара» был обычный рабочий вечер: водители Николай Герасимов и Алексей Гуцелов как раз закончили ремонт служебного автомобиля для аварийно-восстановительных работ и направились на нём в один из цехов. Проезжая по Московскому шоссе, в районе 34 дома они увидели легковую машину, из-под капота которой вырывалось пламя. Хозяин авто выглядел растерянным, сам справиться с огнём не мог, ему явно требовалась помощь. Сотрудники ресурсного предприятия среагировали мгновенно: остановились, достали из машины штатные огнетушители и вскоре справились с пожаром. Машину удалось спасти от полного уничтожения.

Николай Герасимов и Алексей Гуцелов проявили себя как неравнодушные и грамотные специалисты. В опасной ситуации они действовали по всем правилам, применив знания, полученные на инструктажах, которые регулярно проводятся на предприятии. Все сотрудники «РКС-Самара» выражают Николаю Николаевичу и Алексею Викторовичу благодарность и восхищение, желают им успехов в работе, здоровья и благополучия!