Специалисты «РКС-Самара» получили дополнительное образование и стали уникальными

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«Я бы на ГНБ пошёл, пусть меня научат», - подумали специалисты «РКС-Самара» и направились на повышение квалификации. Целая бригада группы производства и подготовки земляных работ из цеха эксплуатации водопроводных сетей №2 (ЦЭВС-2) прошла дополнительное обучение по работе на установке для горизонтального направленного бурения (ГНБ).

Это оборудование используется для строительства подземных коммуникаций, прокладывания труб и кабелей без крупных земляных вскрытий. Установка ГНБ буквально бурит грунт, проделывая в нём отверстие для инженерной линии. Такая методика позволяет прокладывать трубы в любое время года, без разрушения асфальта и газона, значительно экономит время и другие затраты на строительство.

После обучения вся бригада: инженер Фёдор Лазарев и слесари 5 разряда Олег Ревинский, Павел Маслов и Михаил Овчинников - получили удостоверения о пройденном обучении. На сегодня это уникальные специалисты с такими знаниями на предприятии, но это только начало. Обучение сотрудников и повышение квалификации - одно из основных направлений в работе с персоналом в «РКС-Самара».

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»