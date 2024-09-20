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Специалисты "РКС-Самара" обошли квартиры должников в Куйбышевском районе

20 сентября 2024 11:41
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Специалисты "РКС-Самара" обошли квартиры должников в Куйбышевском районе

Больше 20 тысяч рублей за холодную воду и канализацию - примерно таков средний долг жителей домов на ул. Придорожной и пер. Молодёжном в Куйбышевском районе. Специалисты «РКС-Самара» обошли в вечернее время больше десятка квартир должников, разместили объявления в подъездах, чтобы предупредить о растущих неуплатах. Общий долг на 32 квартиры в пяти домах составил 664 тысячи рублей.

В своей работе с дебиторской задолженностью предприятие использует самые разные, и при этом законные, способы «достучаться» до неплательщиков: стандартные обходы, объявления, уведомления, нестандартные «пирамиды» и «доски должника». Всех, у кого возникают сложности с оплатой, ждут на Луначарского, 56 каждый вторник в 9.00 - на комитете по дебиторской задолженности. Комиссия разбирает каждую ситуацию, подбирает персональные условия погашения долга.

Причин несвоевременного погашения платежа за потреблённую воду, конечно, множество. Но в основном это непонимание обязательности коммунальных платежей и неумение распределять бюджет. При этом должники должны понимать, что долг никуда не исчезнет, не спишется, не забудется. Тех, кто после любых попыток ресурсников «достучаться» не выходит на связь, уже ждут судебные разбирательства, с букетом неприятных последствий.

Теги: РКС-Самара

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