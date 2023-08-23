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Специалисты "РКС-Самара" обновляют крупный коллектор в Куйбышевском районе

23 августа 2023 11:15
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Специалисты "РКС-Самара" обновляют крупный коллектор в Куйбышевском районе

В Куйбышевском районе на ул. Белорусской ведутся масштабные ремонтные работы на коллекторе. Специалисты «РКС-Самара» обновляют участки канализационной трубы диаметром 500 и 600 мм. Этот коллектор - настоящий ветеран отрасли, проработал около 50 лет. Но его, как и все железобетонные канализационные трубы, со временем настигла газовая коррозия от стоков: верхний свод начал разрушаться.

На ресурсном предприятии приняли решение заменить повреждённые участки трубы. С начала августа переложили 45 метров, сейчас бригады работают на следующем участке длиной 85 метров, а затем приступят к перекладке бестраншейным методом отрезка трубы длиной 60 метров.

Работы ведутся в сложных условиях: всё это время стоки продолжают поступать по коллектору, их невозможно выключить. Вместо железобетонной конструкции укладывают пластиковые трубы, которые должны обеспечить бесперебойную работу сети водоотведения на более длительный срок.

Теги: РКС-Самара

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