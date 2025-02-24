Специалисты "РКС-Самара" обновили задвижки в Промышленном районе

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Специалисты «РКС-Самара» провели планово-профилактические работы на сетях в Промышленном районе. Сотрудники цеха эксплуатации водопроводных сетей №2 заменили три задвижки на линиях, подключённых к крупному водоводу диаметром 600 мм. Запорную арматуру обновили на трубах диаметром 150, 200 и 300 мм.

На время ремонта водовод отключили. Жителей близлежащих домов об ограничении водоснабжения предупредили заранее через администрации районов и УК, а также направляли бойлер с питьевой водой.

Обновлённые задвижки повысят надёжность и бесперебойность холодного водоснабжения в границах улиц Физкультурная, Калинина, Победы, Туркменской, Красных Коммунаров и Ново-Вокзальной, при последующих работах можно будет уменьшить количество отключаемых зданий и минимизировать неудобства для жителей.

Всего за неделю сотрудники предприятия устранили 37 повреждений на сетях холодного водоснабжения, 97 засоров канализации. Промыли и прочистили в общей сложности 8925 метров линий водоотведения, провели капитальный ремонт двух канализационных колодцев и ещё 13 колодцев почистили.

Холодное водоснабжение и водоотведение в Самаре продолжается в штатном режиме.