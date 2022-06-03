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Специалисты «РКС-Самара» обнаружили украденные ограждения в пункте приёма металлолома

3 июня 2022 11:17
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Специалисты «РКС-Самара» обнаружили украденные ограждения в пункте приёма металлолома

В Куйбышевском районе Самары, на Пугачёвском тракте, 82, специалисты «РКС-Самара» производили аварийно-восстановительные работы на водопроводной линии. Как положено, они установили специальные ограждения, чтобы предотвратить попадание людей или животных в технологическую яму. 

Однако безопасность других для асоциальных граждан – не аргумент. Средь бела дня они украли часть ограждений. Об этом в ресурсоснабжающую компанию сообщила свидетельница. 

На место выехали сотрудники предприятия вместе с полицией. Они обошли ближайшие пункты приёма металлолома и в одном из них, по адресу Пугачевский тракт, 82Б, метрах в трёхстах от места кражи, обнаружили фирменные ограждения «РКС-Самара».

Несмотря на законодательный запрет приёма элементов коммунальной инфраструктуры, в Самаре кражи, а соответственно и сбыт, металлических ограждений и чугунных крышек инженерных колодцев продолжаются. Все усилия, которые предпринимают ресурсники, обращаясь в органы власти, не приносят результатов. Крышки и ограждения воруют и сдают, меньше таких случаев не становится. 

Пункты приёма металлолома делают свой бизнес на угрозе жизни и здоровью горожан. Каждое украденное ограждение, каждая украденная крышка колодца – потенциальный несчастный случай! Если бы их не принимали, воровство прекратилось бы. Но оно процветает. 

«РКС-Самара» передали всю информацию по данному инциденту в правоохранительные органы. Как минимум в этом пункте приёма будет проведена проверка соблюдения лицензионных требований. Сотрудники предприятия и все жители Самары ждут, когда незаконный приём лома прекратится. 

 

Теги: РКС-Самара

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