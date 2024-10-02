Специалисты «РКС-Самара» начали профильное обучение без отрыва от производства.

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В «РКС-Самара» приступили к дополнительному обучению специалисты, у которых есть высшее образование, и теперь они получат дополнительное профессиональное образование по специальности «Водоснабжение и водоотведение», а по окончании им вручат квалификационный диплом.

Обучение проводит СамГТУ на базе Научно-образовательного центра «Инженерные коммунальные системы» при вузе. Группа из 15 сотрудников занимается два раза в неделю, в том числе на предприятии без отрыва от производства. В этом году программа ускоренная: процесс займёт один год, специалисты получат самые необходимые знания для более эффективной работы на предприятии.

Также в этом году ещё девять сотрудников поступили на первый курс очно-заочного обучения в СамГТУ по специальности «Водоснабжение и водоотведение». Это те, кто в профессиональном плане уже перерос свою рабочую специальность и готов получать новые навыки, но уже на инженерной стезе.

«РКС-Самара» уже несколько лет являются научно-образовательным центром при СамГТУ, организуют получение сотрудниками высшего образования и профессиональную переподготовку кадров, в том числе оказывают финансовую поддержку, поощряя развитие и обучение тех, кто занимается жизненно важным делом - водоснабжением и водоотведением.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»