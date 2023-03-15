Специалисты «РКС-Самара» готовятся к паводку на поверхностном источнике водоснабжения города

Я нашел ошибку
Главные новости:
ГУ ФССП СО  ведет активную работу по  формированию цивилизованного рынка коллекторских услуг.
ГУ ФССП СО: о надзоре за коллекторской деятельностью
Своевременную выдачу пособий в самых отдаленных уголках проконтролируют в палате регионов.
«Почта России» станет единственным доставщиком всех пенсий в стране
Данные юридические лица стали победителями в акции «Устрой себе каникулы», которую энергокомпания впервые провела в декабре 2022 года.
100 компаний Самарской области получили призовое зачисление от «ЭнергосбыТ Плюс»
Осенью Галина Андреевна начала прием пациентов в новом фельдшерско-акушерском пункте.
Фельдшер Галина Аитова 53 года заботится о здоровье своих земляков, работая в ФАПе села Чувашское Урметьево
О самарской философии и самарских философах.
В СОУНБ состоится презентация журнала «Философские науки»
Запуск зрителей начнется в 16:30 (за два часа до матча).
На матче «Крылья» – ЦСКА для болельщиков подготовлена развлекательная программа
По вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан, военнослужащих, участвующих в СВО, их родственников.
16 марта ГУФССП СО будет проведен личный прием граждан
Подозреваемый контролировал внесение заведомо ложных записей в табель учета рабочего времени, о количестве отработанных часов по должности сторожа.
Начальник Большечерниговской станции по борьбе с болезнями животных подозревается еще в одном в мошенничестве
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.19
-0.27
EUR 80.52
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты «РКС-Самара» готовятся к паводку на поверхностном источнике водоснабжения города

15 марта 2023 13:37
140
Специалисты «РКС-Самара» готовятся к паводку на поверхностном источнике водоснабжения города

 Бесперебойное снабжение города питьевой водой, соответствующей СанПиН - приоритетная задача для «РКС-Самара». Обильное снеготаяние последних дней не оказывает влияния на качество воды в источниках водоснабжения – Волге и подземных скважинах. Тем не менее, специалисты предприятия готовятся к паводку, который скоро начнётся на Волге. Технологи круглосуточно следят за качеством воды. В соответствии с полученными данными, в случае необходимости, будет производиться корректировка технологических процессов водоподготовки, регулироваться количество реагентов и коагулянтов.

Во время паводка количество лабораторных анализов увеличивается в два раза! Параллельно санитарный контроль питьевой воды осуществляет Роспотребнадзор по Самарской области. Поэтому самарцы могут не волноваться за качество воды в любое время года. Вода, которая подается в дома жителей, соответствует СанПиН.

Некоторые отклонения по жесткости воды есть в районах, куда вода поставляется из подземных источников – в части Куйбышевского и Красноглинского районов. Но скоро и здесь жители получат мягкую волжскую воду.  Уже в этом году закончится строительство двух водоводов до посёлка Управленческий, а в следующем – в Куйбышевский район. Оба проекта реализуются по инвестпрограмме «РКС-Самара». 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Общедомовой счётчик - прибор, обязательный для всех многоквартирных домов, это требование федерального закона.
13 марта 2023, 15:12
"РКС-Самара" выиграли суд по установке общедомового счётчика
Общедомовой счётчик - прибор, обязательный для всех многоквартирных домов, это требование федерального закона. ЖКХ
498
В течение следующей недели специалисты «РКС-Самара» продолжат проводить  ремонтно-профилактические работы с кратковременным отключением холодной воды.
10 марта 2023, 15:38
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
В течение следующей недели специалисты «РКС-Самара» продолжат проводить  ремонтно-профилактические работы с кратковременным отключением холодной... ЖКХ
754
Из коллектора в Октябрьском районе специалисты «РКС-Самара» вытащили больше 100 кг тряпок
10 марта 2023, 12:25
Из коллектора в Октябрьском районе специалисты «РКС-Самара» вытащили больше 100 кг тряпок
Оказалось, что забилась труба водоотведения диаметром 800 мм. ЖКХ
589

В центре внимания
По карте жителя Самарской области можно будет получать рецептурные лекарства в аптеке
15 марта 2023  12:47
По карте жителя Самарской области можно будет получать рецептурные лекарства в аптеке
169
Стартует новый сезон фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
15 марта 2023  10:39
Стартует новый сезон фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
188
Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это дистанционно
15 марта 2023  10:18
Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это дистанционно
192
Самарская область бьет рекорды по количеству молодежных мероприятий
15 марта 2023  10:14
Самарская область бьет рекорды по количеству молодежных мероприятий
197
17 марта в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
14 марта 2023  11:00
17 марта в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
419
Весь список