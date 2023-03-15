Специалисты «РКС-Самара» готовятся к паводку на поверхностном источнике водоснабжения города

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Бесперебойное снабжение города питьевой водой, соответствующей СанПиН - приоритетная задача для «РКС-Самара». Обильное снеготаяние последних дней не оказывает влияния на качество воды в источниках водоснабжения – Волге и подземных скважинах. Тем не менее, специалисты предприятия готовятся к паводку, который скоро начнётся на Волге. Технологи круглосуточно следят за качеством воды. В соответствии с полученными данными, в случае необходимости, будет производиться корректировка технологических процессов водоподготовки, регулироваться количество реагентов и коагулянтов.

Во время паводка количество лабораторных анализов увеличивается в два раза! Параллельно санитарный контроль питьевой воды осуществляет Роспотребнадзор по Самарской области. Поэтому самарцы могут не волноваться за качество воды в любое время года. Вода, которая подается в дома жителей, соответствует СанПиН.

Некоторые отклонения по жесткости воды есть в районах, куда вода поставляется из подземных источников – в части Куйбышевского и Красноглинского районов. Но скоро и здесь жители получат мягкую волжскую воду. Уже в этом году закончится строительство двух водоводов до посёлка Управленческий, а в следующем – в Куйбышевский район. Оба проекта реализуются по инвестпрограмме «РКС-Самара».