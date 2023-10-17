Специалисты «РКС-Самара» готовят Аллею хорошего настроения на улице Подшипниковой к зиме

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На Аллее хорошего настроения кипят самые разные работы: специалисты «РКС-Самара» готовят «усыновлённый» участок улицы Подшипниковой к зиме. Увозят на зимнее хранение арт-фигуры*, отключают автополив, устанавливают ограждения для кустарников. В этом году на газонах появились новые конструкции, чтобы защитить от тяжёлого снега большие насаждения.

Параллельно на ул. Подшипниковой идёт ремонт тротуара: сотрудники муниципальной дорожной службы вместо асфальта кладут плитку. Следующей весной на обновлённой Аллее вновь будут установлены различные композиции, созданные в подразделениях предприятия. Здесь уже были спортивные, музыкальные, космические арт-фигуры. Тема 2024 года пока держится в секрете, но умельцы предприятия уже ломают голову, чем удивить самарцев.

* Арт-фигуры создаются из неликвидных материалов и в свободное от работы время.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»