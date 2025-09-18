Специалисты «РКС-Самара» ежегодно выполняют свыше 150 тыс. проб питьевой и природной воды

145

18 сентября ежегодно отмечается Всемирный день мониторинга качества воды. Волжская вода проходит долгий путь, прежде чем попасть в дома самарцев. Её качество контролируется на всех этапах добычи, подъёма, очистки и транспортировки – от реки Волги до жилых домов.

Специалисты «РКС-Самара» проводят тысячи анализов. За год они выполняют более 150 000 проб питьевой и природной воды, а также более 35 000 проб сточной воды на физико-химические показатели, более 70 000 на микробиологические и паразитологические показатели.

Ведётся контроль воды на радиологические показатели и обязательный экоаналитический контроль Волги, чтобы оценить влияние города на ее экологическое состояние. Благодаря этому вода соответствует санитарным нормам и безопасна для здоровья.

В этот день хотим напомнить: вода — наше общее богатство. Берегите её!

Фото предоставлено прес--службой «РКС-Самара»