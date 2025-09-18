Я нашел ошибку
Главные новости:
К сожалению, пострадали три человека.
В Камышлинском районе столкнулись  Vesta и Land Rover
Целью рабочей поездки стала оценка результатов внедрения инструментов бережливого производства и обсуждение дальнейших планов по развитию предприятия и повышению  эффективности его работы.
Глава областного Минпромторга оценил результаты внедрения бережливых технологий на производстве спортинвентаря
В торжественной обстановке молодых сотрудников поздравили с присвоением специальных званий среднего начальствующего состава.
ГУ МВД СО: молодым сотрудникам органов внутренних дел вручили офицерские погоны
Дети с интересом участвовали во встрече, задавая интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы.
Кинологи ГУ МВД СО рассказали ребятам об особенностях своей профессии
Приходите всей семьёй — будет уютно, интересно и по-настоящему книжно!
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В музее представлена информация о достопримечательностях Нефтегорского района, его истории, людях, внесших огромный вклад в развитие города и района.
После капремонта открылся Нефтегорский краеведческий музей
Светлое и уютное здание скоро встретит первых пациентов.
Проведен ремонт в офисе врача общей практики села Дмитриевка Нефтегорского района
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины. Медики напоминают: грипп опасен тяжелыми осложнениями.
Для сотрудников агентства «Самара 450» организовали вакцинацию на рабочем месте
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты «РКС-Самара» ежегодно выполняют свыше 150 тыс. проб питьевой и природной воды

18 сентября 2025 14:15
145
Ведётся контроль воды на радиологические показатели и обязательный экоаналитический контроль Волги, чтобы оценить влияние города на ее экологическое состояние.

18 сентября ежегодно отмечается Всемирный день мониторинга качества воды. Волжская вода проходит долгий путь, прежде чем попасть в дома самарцев. Её качество контролируется на всех этапах добычи, подъёма, очистки и транспортировки – от реки Волги до жилых домов.

Специалисты «РКС-Самара» проводят тысячи анализов. За год они выполняют более 150 000 проб питьевой и природной воды, а также более 35 000 проб сточной воды на физико-химические показатели, более 70 000 на микробиологические и паразитологические показатели.

Ведётся контроль воды на радиологические показатели и обязательный экоаналитический контроль Волги, чтобы оценить влияние города на ее экологическое состояние. Благодаря этому вода соответствует санитарным нормам и безопасна для здоровья.

В этот день хотим напомнить: вода — наше общее богатство. Берегите её!

 

Фото предоставлено прес--службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

