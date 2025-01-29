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Специалисты "РКС-Самара" демонтировали крупную задвижку для ремонта ниже уровня Волги

29 января 2025 15:48
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Работы на 20-метровой глубине.

Уникальные ремонтные работы сегодня провели на насосно-фильтровальной станции в Студёном овраге. Мало кто задумывается о значении таких крупных объектов для жизни миллионного города, а ведь именно здесь производится забор воды из Волги, её многоступенчатая очистка, подготовка и отправка в распределительную сеть для Самары. Процесс постоянный, непрерывный и нужно грамотно рассчитать все ходы, чтобы можно было провести различные профилактические работы без нарушения технологического цикла.

Что и удалось специалистам НФС-2 «РКС-Самара»: ремонтная бригада сегодня провела первый этап ремонта так называемой «волжской» задвижки. Это крупный водопроводный элемент диаметром 1400 мм в камере на глубине 20 метров ниже уровня Волги. Именно через эту задвижку вода поступает из реки через специальные оголовки на станцию 1 подъёма для дальнейшей водоподготовки. Волжская задвижка честно отработала 40 лет - с первого дня запуска НФС-2, и теперь пришло время её обновить.

Сотрудники НФС-2 совместно со специалистами-гидравликами провели необходимые расчёты по режимам станции, подготовительные работы для ремонта на большой глубине. Бригадир Андрей Адонин, слесари-ремонтники Виктор Адонин и Александр Шпынов, а также электрогазосварщик Павел Кривов аккуратно, с соблюдением всех требований безопасности демонтировали верхнюю часть задвижки и подготовили её для дальнейшего ремонта. После обновления она снова будет установлена на запорный механизм и продолжит работу. Тот случай, когда в 40 лет жизнь только начинается - даже у задвижки.

Технологический цикл НФС-2 при этом нарушен не был, водоснабжение города сохранялось в штатном режиме.

 

Фото:   пресс-служба "РКС-Самара"

Теги: РКС-Самара Самара

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