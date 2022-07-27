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Специалисты лабораторий «РКС-Самара» и «РКС-Тольятти» провели конкурс профессионального мастерства

27 июля 2022 16:25
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Все участницы признались, что несмотря на привычную для них работу, во время испытания сильно волновались.

Конкурсы профессионального мастерства после небольшого вынужденного перерыва возвращаются в корпоративную жизнь предприятий РКС. Специалисты лабораторий из Самарских и Волжских коммунальных систем определили сегодня лучшего химика среди своих сотрудников. За почётное звание боролись восемь конкурсантов из ИЦКВ, ИХБЛСВ «РКС-Самара» и производственной лаборатории «РКС-Тольятти».

Испытания состояли из теоретического и практического блоков. Сначала участницы ответили на вопросы по химии, охране туда и оказанию первой медицинской помощи. Затем приступили к практическому заданию: провели определение жёсткости титрованием пробы раствором трилона Б в присутствии индикатора эриохром чёрный Т по ГОСТ 31954-2012. Комиссия оценивала работу по нескольким критериям, в том числе учитывались аккуратность, точность в исполнении и расчётах, скорость. 

В результате места распределились так:

1 место: Орлова Елена Анатольевна, лаборант хим.анализа 5 р. ИХБЛСВ

2 место: Карманова Наталья Михайловна, техник-лаборант ИХБЛСВ 

3 место: Хохлова Надежда Валентиновна, лаборант хим.анализа 5 р. ИЦКВ

Все участницы признались, что несмотря на привычную для них работу, во время испытания сильно волновались. Тем более что выполняли задания под пристальным вниманием комиссии и групп поддержки из коллег, которым на этот раз разрешили присутствовать. Победители получили памятные грамоты и подарки. И надежду на то, что самый любимый в контуре РКС конкурс профмастерства ДОКА возобновится. 

 

Фото:   «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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