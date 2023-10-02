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Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» поздравили клиентов с Днем пожилого человека

2 октября 2023 17:28
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Вместе с оперативным обслуживанием и решением своих вопросов посетители офисов компании получили теплый бонус от энергетиков – варежки.

Специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравили клиентов старшего поколения с Днем пожилого человека. Вместе с оперативным обслуживанием и решением своих вопросов посетители офисов компании получили теплый бонус от энергетиков – варежки.

Кроме того, в этот день все клиенты старшего поколения смогли получить подробную консультацию по вопросам использования дистанционных каналов. На сегодняшний день онлайн-сервисы компании позволяют, не выходя из дома, решать все основные вопросы в части взаимодействия клиентов с компанией: передавать показания приборов учета тепла, уточнять начисление, узнавать наличие задолженности за тепло и прочее.

«Для нас очень важно поблагодарить бабушек и дедушек за добросовестное отношение к выполнению своих обязательств по оплате коммунальных платежей, пожелать им здоровья, жизненной энергии и долгих лет жизни», - отметила руководитель управления по клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Поздравления клиентов старшего поколения прошли во всех центрах обслуживания энергокомпании для физических лиц - в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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