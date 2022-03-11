Сотрудница «Т Плюс» получила почетный титул «Женщина года»

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Машинист топливоподачи котлотурбинного цеха Сызранской ТЭЦ (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс») Наталья Павлова была отмечена на городском конкурсе «Женщина года 2022». Наталья Михайловна победила в номинации «Женщина - лидер».

Данный конкурс проходил в 11 номинациях - женщина-мать, женщина-руководитель, женщина-лидер и другие. В этом году почетный титул «Женщина года» получили 44 жительницы Сызрани. Все они отличились в разных сферах профессиональной и социальной деятельности - это работницы сферы здравоохранения, образования, производственных предприятий, представители власти, многодетные матери.

Наталья Павлова закончила Сызранский политехнический техникум и более 30 лет работает на ТЭЦ. Постоянно совершенствует свои профессиональные знания. В частности, принимала активное участие в освоении новой парогазовой установки Сызранской ТЭЦ, неоднократно занимала призовые места в конкурсах профессионального мастерства и удостаивалась звания «Лучший по профессии». Наталья Павлова награждалась грамотами и благодарностями за многолетний добросовестный труд, профессионализм, за личный вклад в развитие электроэнергетики Самарской области.

Также от компании «Т Плюс» на конкурс были номинированы начальник смены химического цеха Оксана Родионова (номинация «Женщина-руководитель») и электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений Наталья Марченко (номинация «Женщина и производство»).