Сотрудница «Т Плюс» получила почетный титул «Женщина года»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вскрытие малых рек Самарской области в этом году ожидается в конце марта - начале апреля.
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Губернатор принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области.
Дмитрий Азаров: «Поддержка бизнеса – одна из важнейших задач налоговой службы в условиях санкций»
Наряды спецроты ДПС Самарской области проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП на территории региона. 
В регионе функционирует система скрытого наблюдения за участниками дорожного движения
Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг ситуации.
Лекарства в аптеках Самарской области были, есть и будут
Наиболее острой проблемой на сегодня является удорожание строительства.
Ход строительства важнейших объектов социальной сферы обсудили в Правительстве СО
К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области. 
В Самаре пройдут игры «Системы юниор лиг КВН Самарской области»
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно переходят на усиленный режим несения службы.
В регионе в предстоящие выходные дни вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 116.75
-3.63
EUR 128.95
-4.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе в предстоящие выходные дни вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
Всероссийская патриотическая акция железнодорожников «Своих не бросаем» прошла в Самаре
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Сотрудница «Т Плюс» получила почетный титул «Женщина года»

11 марта 2022 13:35
189
Сотрудница «Т Плюс» получила почетный титул «Женщина года»

Машинист топливоподачи котлотурбинного цеха Сызранской ТЭЦ (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс») Наталья Павлова была отмечена на городском конкурсе «Женщина года 2022». Наталья Михайловна победила в номинации «Женщина - лидер».

Данный конкурс проходил в 11 номинациях - женщина-мать, женщина-руководитель, женщина-лидер и другие. В этом году почетный титул «Женщина года» получили 44 жительницы Сызрани. Все они отличились в разных сферах профессиональной и социальной деятельности - это работницы сферы здравоохранения, образования, производственных предприятий, представители власти, многодетные матери.

Наталья Павлова закончила Сызранский политехнический техникум и более 30 лет работает на ТЭЦ. Постоянно совершенствует свои профессиональные знания. В частности, принимала активное участие в освоении новой парогазовой установки Сызранской ТЭЦ, неоднократно занимала призовые места в конкурсах профессионального мастерства и удостаивалась звания «Лучший по профессии». Наталья Павлова награждалась грамотами и благодарностями за многолетний добросовестный труд, профессионализм, за личный вклад в развитие электроэнергетики Самарской области.

Также от компании «Т Плюс» на конкурс были номинированы начальник смены химического цеха Оксана Родионова (номинация «Женщина-руководитель») и электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений Наталья Марченко (номинация «Женщина и производство»).

 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В общей сложности подарки от энергокомпании в этом году получили 200 жителей Самары, 140 - Тольятти, 60 - Новокуйбышевска и 100 - Сызрани.
10 марта 2022, 17:40
Победители новогодней акции от «ЭнергосбыТ Плюс» получили квитанции с призовым зачислением средств
В общей сложности подарки от энергокомпании в этом году получили 200 жителей Самары, 140 - Тольятти, 60 - Новокуйбышевска и 100 - Сызрани. ЖКХ
483
Тем клиентам энергокомпании, которые до 31 мая 2022 года оплатят долги за тепловую энергию, будут списаны пени за просрочку.
09 марта 2022, 17:24
«ЭнергосбыТ Плюс» спишет пени участникам весенней акции
Тем клиентам энергокомпании, которые до 31 мая 2022 года оплатят долги за тепловую энергию, будут списаны пени за просрочку. ЖКХ
556
Удобнее всего сделать это дистанционно, воспользовавшись одним из онлайн-каналов энергокомпании.
21 февраля 2022, 16:50
До конца недели «ЭнергосбыТ Плюс» ожидают от клиентов показания приборов учета тепла
Удобнее всего сделать это дистанционно, воспользовавшись одним из онлайн-каналов энергокомпании. ЖКХ
1431

В центре внимания
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
11 марта 2022  12:53
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
217
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
218
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
1841
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
500
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной.
9 марта 2022  20:16
Дмитрий Азаров на всероссийском партийном совещании предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона 
1953
Весь список