Сотрудников «РКС-Самара» поздравили с профессиональным праздником — Днём работников ЖКХ

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Третье воскресенье марта — профессиональный праздник всех работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. В «РКС-Самара» состоялось торжественное мероприятие, на котором сотрудники предприятия получили заслуженные благодарности и награды от предприятия и органов власти.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков поблагодарил всех за честный и самоотверженный труд: «В нашей работе большое количество самых разнообразных вызовов, каждый день мы должны справляться с ними. На всех сотрудников предприятия ложится большая нагрузка. Благодарю вас за то, что остаётесь на своих местах, работаете с полной отдачей и обеспечиваете водоснабжение и водоотведение Самары».

Традиционно во время празднования Дня работников ЖКХ в «РКС-Самара» наградили Сотрудника года. Его выбрали специалисты предприятия, которые становились Сотрудниками месяца в течение прошедшего года.

В этот раз Сотрудником года «РКС-Самара» стал Сергей Юрьевич Подлипнов, слесарь аварийно-восстановительных работ цеха по эксплуатации канализационных сетей. В конце октября 2024 года он участвовал в устранении технологического отказа на Главном Безымянском коллекторе. На участке трубы диаметром 1200 мм произошло обрушение свода. Для устранения повреждения необходимо было убрать скопившийся мусор, но сделать привычными способами не получалось. Тогда Сергей Юрьевич Подлипнов спустился в колодец на глубину около 5 метров и буквально вручную удалил засор. Там, где не справилась техника, справился человек!

На торжественном мероприятии Сотрудник года получил награду от главного управляющего директора, премию, а также подарки от Газпромбанка, давнего партнёра предприятия.

Таких отважных людей, настоящих профессионалов работает на предприятии много. Поздравляем каждого их них, всех работников «РКС-Самара» и наших коллег из других предприятий жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, благополучия и побольше благодарности за ежедневный нелёгкий труд. Мы лучшие, мы нужные!

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»