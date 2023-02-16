Сотрудники ТЭЦ ВАЗа приняли участие в федеральной акции «Дарите книги с любовью»

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Около 50 сотрудников ТЭЦ ВАЗа (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») поддержали общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения.

На протяжении нескольких дней на проходной электростанции был организован прием книг из домашних библиотек работников. Куратором акции выступила лаборант химического анализа ТЭЦ ВАЗа Виктория Ивлюшкина. В результате было собрано свыше 400 томов художественной литературы, которые были направлены в сельские библиотеки.

«Данное мероприятие реализовано в рамках стандарта «зеленого офиса», который действует в «Т Плюс» с прошлого года. Это воспитывает ответственное использование природных ресурсов, и в конечном итоге помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду», - отметил технический директор - главный инженер ТЭЦ ВАЗа Валерий Ратницын.

Напомним, что энергетики «Т Плюс» принимают активное участие в экологических акциях. В частности, ежегодно сотрудники станции восстанавливают сосновый бор в Тольятти. За пять лет энергетики высадили здесь 75 000 сеянцев сосны на 19 гектарах леса.

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