Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 220 миллиардов вложили инвесторы в экономику Самарской области за первое полугодие
Более 220 миллиардов вложили инвесторы в экономику Самарской области за первое полугодие
В предстоящие выходные дни по всей области пройдут масштабные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции
В предстоящие выходные дни по всей области пройдут масштабные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции
VIII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности от Банка России продолжается!
VIII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности от Банка России продолжается!
С начала года почтовые автомобили Самарской области проехали почти 4,8 млн км
С начала года почтовые автомобили Самарской области проехали почти 4,8 млн км
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.38
EUR 94.39
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов

24 октября 2025 19:00
136
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов

Сотрудники «Т Плюс» провели урок по энергетической безопасности для учеников 1 «Б» класса самарской школы № 94.

Энергетики рассказали детям о работе электростанций и тепловых сетей, а также напомнили о простых правилах поведения вблизи энергообъектов:

- не наступать на крышки люков;

- не приближаться к местам парения;

- не заходить за ограждения ремонтных работ;

- не играть рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами и другими опасными объектами!

Дети смогли принять участие в сборке напольных пазлов с советами по безопасности и энергосбережению. Все ребята получили полезные подарки от энергетиков – тематические значки и расписания уроков.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Т Плюс» подписала соглашение о взаимодействии с СамГТУ
23 октября 2025, 20:37
«Т Плюс» подписала соглашение о взаимодействии с СамГТУ
Данный документ формируется ежегодно и включает в себя «дорожную карту» совместных мероприятий, направленных на подготовку квалифицированных... ЖКХ
387
«ЭнергосбыТ Плюс» призывает жителей передавать показания приборов учёта горячей воды до 25 октября
20 октября 2025, 19:30
«ЭнергосбыТ Плюс» призывает жителей передавать показания приборов учёта горячей воды до 25 октября
Также напоминаем клиентам, что своевременная поверка счётчиков — обязанность собственников. ЖКХ
516
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
16 октября 2025, 17:24
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании. ЖКХ
678

В центре внимания
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
136
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
215
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
396
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
650
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
505
Весь список