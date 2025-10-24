Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов

136

Сотрудники «Т Плюс» провели урок по энергетической безопасности для учеников 1 «Б» класса самарской школы № 94.

Энергетики рассказали детям о работе электростанций и тепловых сетей, а также напомнили о простых правилах поведения вблизи энергообъектов:

- не наступать на крышки люков;

- не приближаться к местам парения;

- не заходить за ограждения ремонтных работ;

- не играть рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами и другими опасными объектами!

Дети смогли принять участие в сборке напольных пазлов с советами по безопасности и энергосбережению. Все ребята получили полезные подарки от энергетиков – тематические значки и расписания уроков.