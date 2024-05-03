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Сотрудники «Т Плюс» приняли участие в высадке деревьев в Тольяттинском лесничестве

3 мая 2024 15:56
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Сотрудники «Т Плюс» приняли участие в высадке деревьев в Тольяттинском лесничестве

Волонтеры ТЭЦ ВАЗа (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») провели высадку сеянцев сосны в лесопарке Центрального района Тольятти. С 2017 года энергетики ежегодно восстанавливают городской лес, пострадавший от пожаров.

Сотрудники энергокомпании приняли участие в экологической акции вместе с членами семей. При поддержке Тольяттинского лесничества и департамента городского хозяйства волонтеры «Т Плюс» высадили 3 тысячи сеянцев сосны на 1 гектаре леса.

«Энергетики принимают активное участие в экологических мероприятиях, убирая мусор с берегов рек, выпуская мальков рыб в водоемы и восстанавливая леса. Волонтерские акции являются частью ESG-повестки компании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Энергетики «Т Плюс» восстанавливают лесной массив города Тольятти по программе благоустройства городских территорий. Именно здесь в пожарах погибло более 1000 га леса. Экологическая акция по высадке сосны стала традиционной и любимой для сотрудников и их семей. За семь лет, начиная с 2017 года, энергетики высадили 95 000 тысяч сеянцев сосны на 28 гектарах леса.

 

Теги: Т ПЛЮС

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